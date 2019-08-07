15歲少年在浴缸溺斃 檢警查死因

15歲劉姓少年因深夜不睡覺，家人要求少年坐在放水的浴缸中冷靜一下，沒想到家人20分鐘後返回查看，驚見少年已溺斃在浴缸內，少年阿姨和父親7日晚間被警方依過失致死罪嫌移送至新北地檢署。中央社記者葉臻攝 108年8月7日

（中央社記者王鴻國、葉臻新北7日電）15歲劉姓少年因深夜不睡覺，家人要求少年坐在放水的浴缸中冷靜一下，沒想到家人離開浴室20分鐘後返回查看，驚見少年已溺斃在浴缸內，警方報請相驗將釐清死因。

劉姓少年的母親已過世，因此，劉姓少年和10歲的妹妹及爸爸借住在三重自強路阿姨的住處，因少年常有情緒不穩的情形，阿姨也多加管教，但少年從昨天深夜到今天凌晨約3時都不肯睡。

由於少年持續吵鬧，阿姨便將少年帶至浴室浴缸內，命令少年坐於浴缸內，放熱水至8分滿後，阿姨才離開約20多分鐘後再進入察看時，發現少年已倒在浴缸中且臉部朝下，已無呼吸心跳。

阿姨事後和死者父親合力將少年帶至客廳，警消獲報到場時，阿姨已幫少年進行CPR（心肺復甦術），少年被送往台北市新光醫院急救後仍宣告不治，警方獲報還派鑑員到醫院檢視死者，由於頭部未發現明顯挫傷情形，目前已報請檢察官相驗以釐清死因，深入偵辦。

少年阿姨和父親今天晚間7時許被警方依過失致死罪嫌移送至新北地檢署，面對記者詢問「昨天晚上發生什麼事情」「有把孩子關在浴室裡面嗎」，2人則用外套遮著頭部，不發一語，詳細案情仍待檢方調查釐清。（編輯：方沛清）1080807