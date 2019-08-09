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颱風天偷台灣扁柏 南投林管處緝獲山老鼠

最新更新：2019/08/09 18:16
南投林管處獲報，有人意圖趁颱風來襲潛入杉林溪竊取林木，9日中午果然逮捕1名外籍移工，並查扣20塊、市價逾新台幣40萬元的台灣扁柏樹瘤。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年8月9日
南投林管處獲報，有人意圖趁颱風來襲潛入杉林溪竊取林木，9日中午果然逮捕1名外籍移工，並查扣20塊、市價逾新台幣40萬元的台灣扁柏樹瘤。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年8月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）颱風天山老鼠仍橫行，南投林管處得知有人意圖趁颱風夜潛入杉林溪竊取林木，會同員警埋伏，今天中午順利逮捕1名外籍移工，查扣20塊、市價逾新台幣40萬元的台灣扁柏樹瘤。

林務局南投林區管理處森林護管員掌握不法集團意圖利用颱風夜、父親節團聚時光，潛入杉林溪地區竊取林木資源，立即會同警政署保安警察第七總隊第六大隊、南投縣警察局竹山分局啟動查緝任務。

南投林區管理處長李政賢向中央社記者指出，昨天深夜到今天上午是颱風利奇馬接近台灣時刻，但森林護管員颱風夜不鬆懈，持續堅守崗位埋伏多日，今天在杉林溪聯外道路逮捕1名越南籍移工，當場查扣20塊台灣扁柏樹瘤，總重約100公斤，市價逾40萬元。

李政賢表示，杉林溪地區森林資源豐富，易遭山老鼠覬覦，這次颱風期間，外籍山老鼠意圖以惡劣天氣掩護不法行為；蹤跡曝光後，山老鼠甚至不畏山路崎嶇溼滑，一路狂奔逃跑，所幸護管員及保七總隊第六大隊員警運用地形圍堵，英勇追捕壓制，過程險象環生。山老鼠落網後，全案依涉犯森林法罪移送法辦。

南投林管處指出，7月29日曾會同竹山警分局、保七第六大隊在竹山鎮國有林查獲外籍移工背負林木下山，起出11塊台灣扁柏樹瘤。兩案犯嫌身分、做案地點、遭竊林木高度相似，不排除有背後集團操控，將擴大溯源追查。（編輯：戴光育）1080809

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