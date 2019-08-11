安徽拾荒男寶特瓶泳渡金門 想過新生活

海巡署金馬澎分署金門岸巡隊11日表示，安徽王姓男子以寶特瓶自製成浮具，並從垃圾中找出材料自製划槳，泅渡到金門。因非法入境，全案送辦。（金門岸巡隊提供）中央社 108年8月11日

（中央社金門縣11日電）再傳中國大陸人民「泳渡」金門。海洋委員會海巡署金馬澎分署今天表示，安徽王姓男子以寶特瓶自製成浮具，泅渡到金門。王男稱想脫離大陸掌控到新環境過新生活。因非法入境，全案送辦。

這也是6日山東男子以游泳圈泳渡金門後，金門岸巡隊在一週內逮獲的第2起偷渡事件。

金門岸巡隊表示，第三巡邏站巡邏組昨天中午接獲陸軍烈嶼守備大隊貴山海哨通報，在海哨前方500公尺海面疑似有不明物體載浮載沉，協請金門岸巡隊前往協助辨識。

巡邏組人員用望遠鏡觀測海面，確認為一名不明可疑人士，並研判可能上岸地點，隨即展開部署埋伏。在可疑人士游近岸際，巡邏組立即實施管束及身分查核，查獲這名大陸籍男子姓王，1976年生，居住地安徽省阜陽市。岸巡人員在犯嫌身上發現4個空寶特瓶、2包大陸字樣泡麵等物品，隨即將嫌犯押返岸巡隊部偵訊。

經過詢問，王男表示，寶特瓶是購買可樂飲用留下，9日晚間10時在福建漳州港上游處出發，運用空寶特瓶泅度到不知名島礁上休息，10日上午10時再泳渡到金門烈嶼地區，訴求意圖不明。

岸巡隊副隊長王榮忠表示，王男自述在廈門地區無固定職業，以撿破爛為生，因無身分證件及護照，也無意待在大陸生活，想到新環境生活，脫離大陸掌控。因此在同安、集美、海滄等地購買2公升裝可樂，將飲用完畢後空瓶共4瓶自製成浮具，並在平時賴以為生的破爛堆中找出材料自製划槳，泅渡到金門。

由於王男未依合法程序入境，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。這也是6日山東男子以游泳圈泳渡金門後，一週內第2起偷渡事件，海巡署再次呼籲不肖人士絕不要心存僥倖，並籲請民眾若發現任何非法情事，可透過海巡「118」服務專線檢舉，共同維護海上治安。（編輯：翁翠萍）1080811