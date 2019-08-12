涉竊老東家營業機密 頎邦10跳槽員工被訴

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄檢調偵辦上櫃公司頎邦科技跳槽員工被控竊取蝕刻技術等商業機密帶至對手公司，今天偵結，將涉案的前頎邦10名離職員工依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴。

頎邦科技為國內面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（COF）大廠，民國102年間10多名離職員工陸續都到同一家對手電子公司任職，頎邦發現他們有異常蒐集機密技術資術並洩漏給對方嫌疑，於是向檢調報案。

起訴書指出，頎邦科技於102年併購入主欣寶電子後，將欣寶改名為頎邦南一廠，原欣寶公司李姓女總經理和黃姓女副總不滿主導權將旁落，離職跳槽到對手電子公司前，涉嫌下載欣寶公司最新研發的一項新製程及耗鉅資逾新台幣5.5億元向日本取得的「MCS蝕刻技術」等營業秘密資料檔案儲存隨身碟或行動硬碟，再攜往跳槽的新公司任職並使用。

兩人同時挖角當時還在頎邦南一廠任職並熟知相關蝕刻製程營業秘密的業務部陳姓經理等7名技術團隊關鍵成員至其新東家擔任要職。

陳姓經理等7人離職前涉嫌自頎邦南一廠內部資料伺服器內下載營業秘密，存放在個人筆記型電腦、雲端資料庫、隨身碟內，或使用頎邦公司配發的電子郵件信箱將所取得的營業秘密轉寄自私人電子郵件信箱，再加以下載，將營業秘密攜赴新東家任職，藉以侵占屬於頎邦公司的營業秘密並使用。

檢調另查出施姓專業經理為方便其日後到新東家任職，於李姓總經理、黃姓副總經理離職後隔天擅自重製非屬其業務職掌且依欣寶公司規定無權持有的相關營業秘密檔案，數量達2萬5000餘筆，容量達3.07GB，以此方式重置頎邦公司營業秘密並使用。

李、黃等人雖否認剽竊老東家商業機密，強調跳槽後在新東家自行研發、改良，但不被檢察官採信；雄檢偵結後將全案依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴並建請法院併科罰金。（編輯：林沂鋒）1080812