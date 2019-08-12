大西洋飲料公司掏空案 前總經理被起訴

（中央社記者葉臻新北12日電）生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司資產疑遭掏空案，新北地檢署今依違反證交法特別背信、財務報告不實與商業會計法等罪嫌，起訴前總經理孫幼英及財務經理鍾素娥。

大西洋飲料公司前總經理孫幼英（今年4月被解任），自民國83年起擔任大西洋飲料股份有限公司（簡稱大飲公司）常務董事及總經理，與鍾素娥同時實質掌控國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司的人事、財務及業務經營權。

新北地檢署調查，國信食品因積欠慶豐銀行新台幣3億9100萬元，國信食品位在新北市新店區秀岡段的土地將被新北地方法院拍賣。

孫幼英為幫國信食品解套，以大飲公司需增設中南部轉運中心、有果汁生產業務需要為由，與鍾素娥共同指示大飲公司董事會決議，以1億6000萬元向旭順食品購買台南佳里區不動產，以及以2億4000萬元向國信食品購買高雄湖內區不動產，並簽立不動產買賣契約。

為能迅速取得土地價款，孫、鍾2人未依不動產交易常規要求，竟要求先行塗銷高雄湖內區不動產先前的抵押權設定，且在不動產均尚未移轉登記前，先分別支付1億5700萬元、2億3500萬元的價款給旭順食品、國信食品，支付金額均達總買賣價款的98％，以供國信食品清償積欠慶豐銀行的債務。

另為解決國信食品與慶豐銀行之間1億5000餘萬元的裁判費及其他債務尾款，孫、鍾2人在107年8月間再以2億4000萬元向國信食品購買位於新北市新店區不動產，於同月19日與國信食品簽約後旋即轉匯1億5500萬元。

孫、鍾2人還指示董事會決議，將高雄、台南、新北三筆土地交易的土地增值稅款改由大飲公司負擔，導致大飲公司因而支付共計3302萬多元的土地增值稅。

除此之外，孫幼英、鍾素娥明知國信食品遲不辦理高雄湖內區不動產的移轉登記，國信食品又再以該不動產設定抵押權，向大飲公司借款，以大飲公司名義分別貸款6500萬元、1310萬元予國信公司，協助國信食品避免新店區秀岡段土地被法院拍賣。

又至107年12月31日止，國信食品向大飲公司的累計貸款總額已高達1億720萬元，逼近法定上限，孫幼英、鍾素娥仍指示董事會，決議同意國信食品以每月償還金額由20萬元提高至40萬元、總還款期限逾32年為條件而向大飲公司借貸資金，使大飲公司累計借款2億6160萬元予國信食品，占大飲公司淨值39.44％，違反法定上限規定；另外，還決議取消大飲公司購買新北市新店區不動產的交易。

會計師因而就大飲公司107年度個體財務報告暨會計師查核報告出具「無法表示意見」，台灣證券交易所隨於108年4月8日就大飲公司的上市股票停止買賣。

新北地檢署調查，孫幼英也在102年至108年3月間，以「假進貨、真付款」的手法，佯以大飲公司有間接透過國信食品、旭順食品向金寶城等8家糖供應商進購糖原料，先由大飲公司付款予國信食品、旭順食品後，再由國信食品、旭順食品付款給自己，侵占大飲公司業務資產。

新北地檢署調查，孫、鍾2人利用上述方式，總不法金額達8億餘元，今天依照違反證交法特別背信、財務報告不實與商業會計法明知為不實事項而填製會計憑證罪等罪嫌，起訴前孫幼英與鍾素娥。（編輯：戴光育）1080812