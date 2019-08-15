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高雄市警巡查工地納勤務 警政署：應回歸專業

最新更新：2019/08/15 18:53

（中央社記者劉建邦台北15日電）高雄市警察局把巡查工地納入員警巡邏勤務。警政署今天表示，該工作屬於協助性，不可納入或編排員警的專案勤務內，應讓警察勤務回歸警政治安專業面。

高雄市一名林姓女子13日冒雨騎機車上班行經岡山區一處工地旁溺斃，工地現場疑未設護欄。

高雄市警察局長李永癸今天上午要求各分局的巡邏勤務，增列巡查所轄施工道路、溝渠等工程，看是否有釀成工安疑慮，員警需拍照回報巡查結果，導致基層頗有微詞，認為違反警方專業職掌。

李永癸受訪表示，市長韓國瑜請警方巡邏時順便巡查所轄工地，是配合工務單位加強巡查，防範意外重演，保障市民行車安全，絕對沒有要員警為工安扛責。

他說，為民服務、保護民眾行車安全是人民保母職責，應不致於增加員警勤務負擔，也不會影響治安，會加強跟基層溝通，了解基層意見。

警政署對此回應表示，員警執行巡邏勤務，若發現故障車輛、倒塌路樹、坑洞阻礙道路或淹水等狀況時，基於用路人和民眾安全考量，以及與當地政府一體原則，員警可通報相關主管單位，進行安全防護或標示。

警政署指出，但該項工作應該是協助性，不可編排專案勤務由員警執行，應讓警察勤務回歸警政治安專業面。（編輯：方沛清）1080815

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