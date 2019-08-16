訴請確認民進黨黨籍存在 曾王雅雲勝訴

（中央社記者林長順台北16日電）前台南市議員曾王雅雲不滿民進黨於103年間，以她未在市議會議長選舉中亮票為由開除黨籍，提出黨籍確認之訴，一二審皆敗訴。最高法院今天改判曾王雅雲勝訴。全案確定。

民國103年的台南市議長選舉，擁有過半29個席次的民進黨推出賴美惠尋求連任，敗給國民黨的李全教。民進黨檢討敗選原因，除調查是否涉及金錢或利益交換，也開除陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5名議員黨籍。

曾王雅雲不服，向法院提出確認黨籍存在訴訟。她主張，她當時是民進黨黨員及台南市議會第二屆議員當選人，民進黨以她未遵守台南市議會黨團一致性投票決議亮票，屬違犯黨紀行為，於103年12月31日舉行第4次中評會，裁決開除黨員資格，但裁決明顯違法，應屬無效。

全案一、二審均認定民進黨中評會開除曾王雅雲，於法尚無不合，判決原告之訴駁回。曾王雅雲上訴到最高法院。最高法院認定本案事實明確，只是法律適用問題，因此不廢棄發回更審，罕見自為判決。

最高法院認為，本案不適用106年公布施行的政黨法，應依當時法律人團法及民法相關規定審理，依人團法及民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當年是由中評會做成的裁決，而非黨員代表大會做成或追認，因違反強制規定屬於無效。

最高法院今天改判曾王雅雲民進黨黨員資格存在。全案確定。（編輯：張銘坤）1080816