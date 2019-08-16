更多編輯台推薦新聞：
影／青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王
運動

影／青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分
國際

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎
國際

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

調查局成立假訊息防制中心 執行溯源偵辦

最新更新：2019/08/16 17:16

（中央社記者劉世怡台北16日電）調查局今天指出，為偵處涉及賄選、散布假訊息等影響選舉公平的案件，已於8日成立「假訊息防制中心」，全力執行假訊息的溯源偵辦；從去年9合一大選至今假訊息案件累積17件。

調查局今天發布新聞稿指出，為偵處涉及賄選、散布假訊息等影響選舉公平的案件，除已提前規劃部署成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」，為快速提升假訊息案件的調查能量，積極偵辦以有效遏止因假訊息散布而嚴重妨害選舉公平性，調查局於108年8月8日成立「假訊息防制中心」。

假訊息防制中心，由調查局資通安全處電腦偵辦科、資安鑑識科及外勤機動站抽調專業調查官組成，並統合六都調查處資安區域專責小組，全力執行假訊息的溯源偵辦，務求「事件有分析、案案有結果」，組織編制上設立主任一人，成員約10人。

調查局長呂文忠於6月28日在選舉查察工作指示，「調查局將傾全力防堵賄選、假訊息及外力影響明年二合一選舉，給國人一個自由、公平及乾淨的選舉環境」。

「假訊息防制中心」以專業、專責達成執行目標，呂文忠也在今天擴大局務會議中宣示，調查局內外勤主管共同維護國家安全及公平選舉的決心。（編輯：張銘坤）1080816

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報