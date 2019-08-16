調查局成立假訊息防制中心 執行溯源偵辦

（中央社記者劉世怡台北16日電）調查局今天指出，為偵處涉及賄選、散布假訊息等影響選舉公平的案件，已於8日成立「假訊息防制中心」，全力執行假訊息的溯源偵辦；從去年9合一大選至今假訊息案件累積17件。

調查局今天發布新聞稿指出，為偵處涉及賄選、散布假訊息等影響選舉公平的案件，除已提前規劃部署成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」，為快速提升假訊息案件的調查能量，積極偵辦以有效遏止因假訊息散布而嚴重妨害選舉公平性，調查局於108年8月8日成立「假訊息防制中心」。

假訊息防制中心，由調查局資通安全處電腦偵辦科、資安鑑識科及外勤機動站抽調專業調查官組成，並統合六都調查處資安區域專責小組，全力執行假訊息的溯源偵辦，務求「事件有分析、案案有結果」，組織編制上設立主任一人，成員約10人。

調查局長呂文忠於6月28日在選舉查察工作指示，「調查局將傾全力防堵賄選、假訊息及外力影響明年二合一選舉，給國人一個自由、公平及乾淨的選舉環境」。

「假訊息防制中心」以專業、專責達成執行目標，呂文忠也在今天擴大局務會議中宣示，調查局內外勤主管共同維護國家安全及公平選舉的決心。（編輯：張銘坤）1080816