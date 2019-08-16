英國敞篷車新北山區車禍 自撞山壁護欄

一輛黑色英式敞篷車頂級款MORGAN Plus 4 16日上午在新北市新店區北宜公路自撞山壁，車輛左前方嚴重毀損，前車燈也掉落。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市坪林區北宜公路34.8公里新店往坪林方向，今天上午10時30分發生一起車禍，市價達新台幣400萬元的英國敞篷車，駕駛因失控打滑導致跨越雙黃線，撞擊對向山坡水泥護欄。

新店警方表示，今天上午10時30分據報，前往車禍現場調查，發現當事人54歲袁姓男子駕駛敞篷車，由新店往坪林方向行駛，於行經北宜公路34.8公里處時，疑因失控打滑導致撞擊對向水泥護欄。

警方說，車禍造成車輛損毀，駕駛人無外傷，但袁姓男子左肋骨有碰撞會疼痛，事後自行就醫檢查。袁姓男子經警方酒測值為0，事故車輛已由當事人自行聯繫拖吊車拖離現場。

據了解，發生車禍的黑色敞篷車是英國老牌車頂級款Morgan Plus 4 ，撞擊後，車輛左前方的車輛鈑金毀損，前車燈也掉落。

依據相關資料顯示，Morgan Plus 4是該公司至今最受歡迎的型號，是一款多功能的跑車，更具有美感。依據網路上車商的建議售價為新台幣388萬元起。（編輯：方沛清）1080816