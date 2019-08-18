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北市大安區路樹倒塌 壓毀臨停汽車車頭

最新更新：2019/08/18 20:51
台北市大安區辛亥路3段18日下午發生路樹倒塌意外，一輛臨停路邊的汽車車頭遭壓毀，警方獲報到場交通管制，並通報台北市公園處派員前往鋸樹移置，晚間已恢復通行。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月18日
台北市大安區辛亥路3段18日下午發生路樹倒塌意外，一輛臨停路邊的汽車車頭遭壓毀，警方獲報到場交通管制，並通報台北市公園處派員前往鋸樹移置，晚間已恢復通行。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月18日

（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市大安區辛亥路3段今天下午發生路樹倒塌意外，一輛臨停路邊的汽車遭壓毀，警方獲報後立即派員到場交通管制，並通知台北市公園處到場鋸樹移置，晚間已恢復通行。

北市警方今天下午5時許獲報，大安區辛亥路3段157巷發生路樹倒塌事件，立即派員到場處理，現場一輛臨停汽車車頭遭路樹壓毀，幸未釀傷亡。

警方除在周遭進行雙向交通管制外，由於倒塌路樹體積過大，立即通報台北市公園處派員到場進行鋸樹，隨後移至他處暫放。

現場交通於晚間7時40分許恢復正常車流狀況，路樹倒塌原因仍待後續調查釐清，車輛毀損事宜則交由車主和主管機關公園處協商、處理。（編輯：李亨山）1080818

台北市大安區辛亥路3段18日下午發生路樹倒塌意外，波及一輛臨停路邊的汽車，造成車頭毀損，警方獲報到場進行交通管制，並通報台北市公園處前往處理，晚間已恢復通行。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月18日
台北市大安區辛亥路3段18日下午發生路樹倒塌意外，波及一輛臨停路邊的汽車，造成車頭毀損，警方獲報到場進行交通管制，並通報台北市公園處前往處理，晚間已恢復通行。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月18日
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