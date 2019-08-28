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韓國瑜指青少年吸毒比例高 刑事局澄清

最新更新：2019/08/28 23:00

（中央社記者黃麗芸台北28日電）媒體報導高雄市長韓國瑜今天指出，青少年吸毒者占吸毒人口52%。刑事局晚間表示，民國106、107年查獲未成年人吸毒者佔總施毒人數分別為0.39%、0.37%，呈下降趨勢。

自由時報報導，高雄市長韓國瑜今天下午全程參與治安會報時表示，即將開學之際，他很憂慮毒品問題，且據調查資料發現18歲以下吸毒人口約佔52%，毒品態樣更多達近340種，若無法讓各校形成反毒網和反毒潮流，毒品一旦滲透，甚至可能動搖國本。

對此，刑事局晚間發布新聞稿澄清表示，警政署調閱近年相關毒品統計數據顯示，民國106年查獲施用毒品總人數為4萬8735人、107年為4萬7651人。

另，106年查獲未成年人施用毒品者計191人、佔施用毒品總人數0.39%，107年為174人、佔施用毒品總人數0.37%，均未達1%，且呈下降趨勢。

刑事局指出，根據教育部提供學生藥物濫用個案通報數據，高中職以下學生濫用藥物人數106年為762人、107年為488人，學生濫用藥物人數逐年下降，顯見跨部會通力合作下，反毒教育已展現初步成果。

為能有效防制毒品犯罪，刑事局說，警政署持續規劃推動各項防制毒品犯罪策略及工作，並適時動員執行全國同步查緝毒品專案行動，與相關部會通力合作，以落實行政院「新世代反毒策略」政策目標及各項反毒工作。

此外，警政署也持續推動「安居緝毒專案」，全面查緝社區販毒網絡；面對新興毒品及校園毒品問題，則結合暑期「青春專案」，以防制青少年毒品為重點，積極溯源查緝毒品藥頭、查察校園周邊易涉毒熱點、規劃聯合稽查取締和舉辦反毒宣導活動等。（編輯：卞金峰）1080828

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