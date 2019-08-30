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嘉義歹徒僵持5小時棄械投降 警追查暴行原因

最新更新：2019/08/30 15:34

（中央社記者葉子綱嘉義縣30日電）嘉義民雄一處大樓今天上午傳出槍響，歹徒還丟出爆裂物，幸未擴大波及其他人員，挾持的人質也趁隙脫逃，歹徒僵持5小時棄械投降，過程中警方未開一槍，後續追查暴行原因。

嘉義縣警察局民雄分局指出，上午8時左右接獲民眾報案，民雄鄉建國路二段一處大樓3樓，傳出幾聲槍響，警方荷槍實彈趕抵現場，拉起封鎖線淨空巷道現場，與歹徒展開對峙並增援警力，將歹徒所在大樓層層包圍。

警方初步調查，傳出槍響的大樓在2年前改成出租套房，大約3個月前才租出去，出入的人與附近居民沒有互動；另有民眾指出，看到住在三樓的男子開槍，下樓挾持住一樓房客，並在一樓與三樓間來回踱步，造成人質腿部輕微擦傷，幸好警方趕到後，歹徒轉移焦點，人質趁隙脫逃。

警方調查，開槍歹徒是40多歲陳姓男子，涉及4案被通緝中，包括殺人未遂、槍砲、組織犯罪、傷害等，其中一件殺人未遂被判刑13年，至今未到案執行，歹徒擁有強大火力；歹徒與警方對峙過程，從歹徒處脫逃的人質指出，歹徒有想要同歸於盡，且精神疑似恍惚。

在與警方對峙過程中，警方曾用擴音器向陳姓男子喊話，陳姓男子回應與住戶或警方都無冤無仇，不想傷害任何人；過程中，警方霹靂小組部屬完成，只等檢察官批准攻堅，同一時間，警方找來陳男熟識的一名大哥到場喊話，經警方多方調處因應，現場情勢似乎出現轉圜。

在警力層層包圍、步步逼近、人情喊話之下，陳姓歹徒在下午1時20分左右，高喊投降、棄械束手就擒，警方一擁而上壓制，距離事發經過5小時，過程中警方未開一槍，歹徒由警方帶回偵訊，現場起出2支長槍、8支短槍及子彈等，後續追查暴行的真正原因。（編輯：謝雅竹）1080830

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