拒盤查倒車衝撞 警開2槍男子左肩中彈

宜蘭一名陳姓男子1日深夜見警方欲盤查，竟倒車欲衝撞逃逸，警方連開2槍後，陳男仍駕車逃離，警方2日清晨在山區發現陳男左肩中彈倒地，意識清醒，隨即通報送醫。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 108年9月2日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）宜蘭一名陳姓男子見警方上前盤查倒車欲衝撞員警，警方連開2槍後，陳男仍駕車逃逸，經警方全力圍捕，今天清晨4時許在「福園」土葬區山路發現陳男左肩中彈倒地，生命徵象穩定。

警方今天表示，宜蘭警分局員山分駐所昨天晚間11時50分接獲謝姓女子報案，指在金山西路住處樓下對面道路旁空地遭陳姓前男友騷擾。

警方到場後，陳男即駕駛自小客車迅速駛離現場，員警先將謝女帶回分駐所瞭解案情，據謝女友人向警方表示，陳男疑似在現場有拉槍機及開槍。

警方指出，警員賴韋成返現場勘查途中，發現陳男駕駛的車輛停在員山路一段，上前盤查時，陳男立刻倒車欲衝撞員警逃逸，賴韋成發現陳男疑似有取槍動作，立即朝陳男開第一槍，陳男逃逸後再朝車輛後輪開第2槍。

經警方徹夜圍捕，清晨4時25分許，發現陳男倒臥在「福園」土葬區山路上，左肩中彈流血但意識清醒，立即通報消防局將陳男送醫，經治療後生命跡象穩定。警方並在陳男的車輛查扣手槍1枝、彈匣2個、子彈7顆、彈殼1只等證物，全案將依槍砲彈藥刀械管制條例擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1080902