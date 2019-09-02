彰化全興工業區氣爆 路面炸出深3公尺窟窿

彰化縣伸港鄉全興工業區興工路2日驚傳氣爆意外，路面被炸出一個大窟窿，彰化縣消防局以及經濟部全興工業區服務中心人員都到場了解意外發生經過。（立委柯呈枋服務處提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年9月2日

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰化全興工業區興工路傳出氣爆意外，興工路路面被炸出深約3公尺的窟窿，連人孔蓋都被炸飛。全興工業區人員指出，應該是鋼鐵業者埋在地底的高壓電線故障引燃氣體，造成氣爆。

今天凌晨，位於彰化伸港鄉的全興工業區，有民眾聽到爆炸聲，沒多久就有人發現工業區內的興工路出現1個深約3公尺的窟窿，除了路面被炸開外，連馬路上的人孔蓋也被彈飛，彰化縣消防局以及經濟部全興工業區服務中心人員都到場了解意外發生經過。

全興工業區服務中心主任阮聖述指出，消防局人員到場後進行偵測，發現有一氧化碳，不過爆炸的路面沒有瓦斯管線，經過調查後，可能是工業區內的鋼鐵業者所鋪設的1條超高壓電線發生故障，剛好引燃地底的沼氣，才會發生爆炸。

阮聖述說，幸好氣爆意外發生的時間在凌晨，沒有人車經過，不然後果不堪設想。

中國國民黨籍立法委員柯呈枋也趕到現場會勘，了解氣爆的原因，並參加工業區服務中心與業者召開的應變會議。柯呈枋說，他要求廠商在未釐清事故原因前停止供電，同時加強交通管制，維護用路人的安全，至於廠區內的所有管線應進行全面檢測，人孔蓋也一起全部更新，確認安全無虞後才能恢復供電。（編輯：謝雅竹）1080902