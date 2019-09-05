非法持槍自轟致雙眼失明 法官給予緩刑3年

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣竹南鎮游姓男子在家中疑似把玩槍枝不慎自轟，導致雙眼失明，因非法持有槍枝遭檢方起訴，苗栗地院審酌游男所持槍枝未做其他犯罪用途且已雙眼失明，宣告緩刑3年。

游姓男子去年12月7日晚間，被母親發現倒臥房間床上不省人事，頭部大量出血，嚇得連忙報警，員警抵達現場，發現游男右手扶著一把槍，頭部中彈，緊急將他送醫急救，並在房內查扣手槍1枝、彈匣1個、制式子彈1顆、制式彈殼2個及彈頭1個。

游男送醫搶救後雖撿回一命，但因雙眼鞏膜遭子彈穿刺傷，眼球萎縮而失明，案經苗栗縣警局竹南分局報請苗栗地檢署檢察官偵查，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴；苗栗地方法院今天判處游男有期徒刑1年6月，併科罰金新台幣1萬元，審酌被告雙眼失明，以暫不執行為適當，併宣告緩刑3年。

判決書指出，根據游男住家附近監視器畫面，游男當天曾短暫外出，返家後直到深夜，均無外人進出游家，排除外人侵入屋內行凶可能，而扣案手槍及彈匣散落在床墊上，被告右手掌放在手槍上面，右手虎口又被檢測出槍擊殘跡，顯示不排除自戕或把玩槍枝不小心走火誤射自己所致。

法官審酌被告並無違反槍砲彈藥刀械管制條例前科紀錄，且無證據證明槍枝有供其他犯罪之用，屬單純持有行為，犯罪情節尚屬輕微，酌予減輕其刑，另兼衡游男雙眼失明，日常生活需他人照料，目前住在護理中心，家中除母親，還有3名未成年子女等情狀，宣告緩刑3年，以勵自新。（編輯：李錫璋）1080905