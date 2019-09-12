魏應充涉逃漏稅二審判2年 最高法院發回更審

（中央社記者蕭博文台北12日電）頂新製油公司前董事長魏應充涉逃漏稅，二審台灣高等法院台中分院判處2年徒刑，不得易科罰金。最高法院認為原判決有調查未盡等違法，今天撤銷原判決，發回台中高分院更審。

彰化地檢署在偵辦大統油品案時，意外查出頂新製油公司從民國95年到101年間，短開發票銷售金額，逃漏稅2億4867萬餘元。魏應充坦承逃漏稅，向國稅局繳交稅款及罰金共4億2000多萬，檢方處分緩起訴。

台灣高等檢察署台中分署發回彰檢續查，檢方起訴後，一審彰化地方法院認定魏應充逃漏稅6000多萬元，共犯逃漏營業稅捐罪37罪、違反商業會計法7罪，合計應執行有期徒刑3年，因各罪刑期未超過6個月，得易科罰金。

頂新律師團依一審認定漏稅額度，申請退稅並上訴二審。台中高分院審理時，律師團改口為避免浪費司法資源，魏應充對起訴內容全部認罪，並撤回上訴及退稅申請。

台中高分院107年12月6日宣判，法官撤銷原判決，改認定頂新隱匿營業收入7億3290萬餘元，逃漏稅捐2億1937萬餘元，改判魏應充2年徒刑，不得易科罰金。

案經上訴，最高法院認為，魏應充辯稱漏報營業收入僅5億多元，與卷內證據大致相符，似乎並非全然無據而不可採信，但原審未詳加調查釐清，即不採信魏應充說法，有調查未盡與判決理由不備等違法，本案另有犯罪事實與理由矛盾的違誤，因此發回更審。

魏應充因味全油品案，經智慧財產法院依詐欺等罪判刑2年定讞，106年7月28日入獄，107年12月17日假釋出獄，已於今年3月間經縮刑後執行完畢。

此外，頂新公司自越南進口飼料油，提煉精製成豬油販售，台中高分院二審依違反食安法等罪判處魏應充15年徒刑，正上訴最高法院審理中。（編輯：張銘坤）1080912