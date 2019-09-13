轎車撞死重機騎士 北市警：疲勞駕駛

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市葫蘆街附近路口今天發生一輛轎車衝撞前方重型機車和轎車後，導致重機騎士身亡車禍案。警方調查，肇事高姓駕駛疑疲勞駕駛才釀禍，訊後依過失致死罪嫌送辦。

台北市警消上午9時許獲報，環河北路與葫蘆街交叉路口發生2輛轎車與1輛重機車禍事故，造成54歲周姓重機騎士送醫後不治，另有2名大人及1名女嬰因車禍受驚嚇，未受傷。

警方調查，30多歲高姓男子駕駛轎車行經葫蘆街附近路口，疑疲勞駕駛，先撞上前方重型機車，導致重機騎士遭捲入車底，事後又撞翻由陳姓男子駕駛轎車，陳男一家三口受驚嚇，所幸未受傷。

警方表示，高男酒測值為0，高男供稱昨晚出海釣魚後，今天上午開車返家，疑疲勞駕駛釀禍。警訊後依過失致死罪嫌送辦。

警方指出，媒體報導總統蔡英文上午曾蒞臨葫蘆街宮廟參加活動，但車禍事故發生地點是在環河北路快速道路，離參香活動地點距離約200公尺，未影響特勤執行維安勤務。

警方呼籲，汽車駕駛及大型重機騎士不要疲勞駕駛，將針對快速道路段規劃超速取締勤務，並透過測速等科技執法，遏止危險駕駛，維護市民行車安全。（編輯：張銘坤）1080913