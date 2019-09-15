嘉市住宅遇祝融火勢猛 雲梯車灌救幸無傷亡

嘉義市一處民宅15日發生火警，3樓加蓋鐵皮屋內竄出橘紅火光，黑煙蔽天、火勢猛烈，消防局獲報出動雲梯車到場灌救，約20分鐘控制火勢，所幸未傳傷亡。中央社記者黃國芳攝 108年9月15日

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市上海路320巷一處民宅發生火警，3樓加蓋鐵皮屋火勢猛烈，消防局出動雲梯車等車輛灌救，20分鐘就控制火勢，所幸人員都及時逃出，無人員受傷；起火原因仍待調查。

嘉義市上海路一處民宅15日發生火警，3樓加蓋鐵皮屋火勢猛烈，所幸未傳傷亡。中央社記者黃國芳攝 108年9月15日

嘉義市消防局於下午4時29分據報，上海路320巷一處民宅3樓鐵皮屋冒出熊熊烈火，濃煙往上竄出，第一大隊湖內、德安等消防分隊人車趕抵，立即佈水線灌救，因巷弄狹窄，並出動雲梯車協助灌救。

嘉義市消防局第一大隊副大隊長張英勝受訪指出，現場火勢猛烈，水線從現場周邊灌救，僅延燒隔壁的加蓋鐵皮屋，火勢約20分鐘就控制住，沒有向下延燒，住戶第一時間也都及時逃出，無人員受困。

由於現場緊鄰馬路邊，且今天適逢中秋連假最後一天，引起眾多民眾圍觀，紛紛持手機拍照、錄影。（編輯：謝雅竹）1080915