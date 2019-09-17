石木欽：當法官不能沒人性 遇涉訟親友逃避

（中央社記者林長順台北17日電）前公懲會委員長石木欽被控有不當行為，上週請辭下台。石木欽今天發表聲明表示，當法官不能沒有人性，遇到涉訟親友避之唯恐不及。

司法院今年8月底接獲台北地檢署函送指出，石木欽在民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見；於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。石木欽上週請辭。

另外，鏡傳媒今天報導，石木欽長年充當案件當事人、上市公司佳和集團老闆翁茂鍾的私人法律顧問，指點訴訟教戰守則；石木欽的妻兒還向當事人買股，獲利超過新台幣2000萬元，並規避財產申報漏洞隱匿所得。

司法院今天上午召開人事審議委員會，追究石木欽的行政責任。石木欽本人未到，委託律師廖芳萱代為陳述意見，並發表聲明。

聲明指出，本案的所有指摘全繫於結交30多年的翁姓友人在21年內與他餐敘通聯紀錄。他相信所有司法官可能都會有類似生活經驗，親友出事涉訟，第一個想到的人，「就是在當司法官的你」。

石木欽表示，這時將面臨抉擇，自許有著皇后的貞操而封鎖這親友，或建議委任專業律師協助，並適度予以闡明司法生態、建立正確法律概念，以免因無知或訴訟經驗不足而受騙、受害。

石木欽說，他與翁姓友人雖有交往，但從未審理有關翁姓友人任何案件，自認問心無愧，並無任何違反法官法、法官倫理規範的行為。他只是不想當法官當到沒有人性，遇到涉訟的親友，即避之唯恐不及。

他認為，本案偵查及移送過程，諸多羅織鑿痕，已難求公正、公平，他嚴正要求全案移送監察院，做出公正調查，並期盼藉由本案釐清於當今社會生活的分際。

廖芳萱接受媒體聯訪時指出，石木欽與翁姓友人認識30多年，打高爾夫球是朋友之間正常的社交活動，並非出入不當場所。

媒體問到石木欽妻兒購買股票，獲利2000萬元。廖芳萱表示，每個人多少都有一些股票，他們投資時間非常長，到現在都還持有中，是他妻兒正常的投資，而且沒有任何對價關係。（編輯：李亨山）1080917