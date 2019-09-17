被指接受招待 最高院前法官：問心無愧

（中央社記者林長順台北17日電）前公懲會委員長石木欽被控與翁姓友人有不當行為，上週請辭。媒體報導，翁男曾招待最高法院法官飲宴或打高爾夫球。被指涉的前法官回應表示，打球自己出錢，問心無愧。

司法院今年8月底接獲台北地檢署函送指出，石木欽在民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見；於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。石木欽上週請辭。

另外，鏡傳媒今天報導，檢方偵查期間搜索翁男公司及住宅，查扣20幾本筆記本，詳細記載翁男招待10位最高法院法官飲宴或打高爾夫球，包括大法庭審判長洪昌宏、退休不久的最高法院法官花滿堂等人。

花滿堂接受媒體採訪時指出，他沒有參加媒體指涉的台北餐宴，至於打球及住宿的費用，都是自付的，他問心無愧。

洪昌宏表示，曾參加過台北餐聚，翁男應該是餐會中間才來，是客人，不是主人。他與翁男沒有互動，對翁男沒有印象，連名字都不清楚。

洪昌宏說，他從來沒有打過高爾夫球，也不曾參加過翁男的高爾夫球敘。（編輯：李亨山）1080917