石木欽涉不當行為 司法院送監察院審查

（中央社記者林長順台北17日電）前公懲會委員長石木欽被控有不當行為，上週請辭下台，今天發表聲明，強調問心無愧。司法院上午召開人事審議委員會後，經過4小時討論後，決議將石木欽移送監察院審查。

司法院今年8月底接獲台北地檢署函送指出，石木欽在民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見；於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。石木欽上週請辭。

司法院今天上午召開人事審議委員會，追究石木欽的行政責任。石木欽本人未到，委託律師廖芳萱代為陳述意見，並發表聲明。

石木欽在聲明中指出，他與翁姓友人雖有交往，但從未審理有關翁姓友人任何案件，自認問心無愧，並無任何違反法官法、法官倫理規範的行為。他只是不想當法官當到沒有人性，遇到涉訟的親友，即避之唯恐不及。

經過4個多小時會議，人審會認為石木欽多次接受翁姓男子飲宴招待、球敘，並提供翁男法律意見；在翁男案件審理期間，以妻、子名義，買進翁男所經營控制的公司股票、陸續出售獲利，該股票疑為石木欽實質持有而未據實申報財產。

人審會認定，石木欽違反法官法、法官倫理規範、法官守則、法官社交及理財自律事項、司法院暨所屬機關維護優良司法風紀實施要點、公務員服務法等規定，且情節重大，為維護司法信譽，依法官法規定移送監察院審查。

另外，鏡傳媒今天報導，檢方偵查期間搜索翁男公司及住宅，查扣20幾本筆記本，詳細記載翁男招待10名最高法院法官飲宴或打高爾夫球。

司法院今天並未公布法官人數及姓名，避免傷及無辜。官員表示，他們有些人只是受邀聚餐，並不知道出席者是否涉及官司，不能因單純吃過飯就指他們「接受餐敘」，後續將交由政風處調查。（編輯：李錫璋）1080917