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調查局全民保防有獎徵答 64萬餘人次參加創新高

最新更新：2019/09/18 16:51
法務部調查局舉辦「全民保FUN」有獎徵答活動，18日公開抽獎，調查局長呂文忠出席致詞表示，盼透過活動讓民眾更深入了解安全維護重要性。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真　108年9月18日
法務部調查局舉辦「全民保FUN」有獎徵答活動，18日公開抽獎，調查局長呂文忠出席致詞表示，盼透過活動讓民眾更深入了解安全維護重要性。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真　108年9月18日

（中央社記者蕭博文台北18日電）調查局舉辦「FUN禦我最行，英雄你來當」全民保防有獎徵答活動，總獎項價值超過新台幣41萬元，共吸引64萬餘人次參加，今天公開抽出APPLE手機等196個好禮得獎者。

法務部調查局長呂文忠致詞時表示，希望藉此讓民眾深入了解安全維護的重要性，本次活動吸引64萬餘人次參加，網站瀏覽人數近400多萬人次，雙雙創下歷史新高，充分感受到民眾的熱情。

本次活動由藝人舒子晨擔任代言人，舒子晨今天在抽獎典禮上表示，年輕時曾遇過網友以贈送線上遊戲點數為由，要她提供父母的信用卡卡號，因此對於網路安全有深刻體認，希望藉此呼籲民眾要特別小心網路上的安全問題。

有獎徵答採網路進行，10個問題出自於調查局宣導影片「你是透明人嗎？」、「你被黑了嗎？」，內容涵蓋營業秘密、個資保護、假訊息等。

調查局今天下午在律師見證下舉辦抽獎典禮，抽出196名得獎者，全國保防工作會報組成機關也一同參與，代表著所有會報機關通力合作，一起在各個專業領域上，對全民安全防護盡心力。（編輯：李錫璋）1080918

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