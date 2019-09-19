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新北市議員高敏慧涉貪羈押提抗告 高院駁回

最新更新：2019/09/19 12:23

（中央社記者劉世怡台北19日電）民主進步黨籍新北市議員高敏慧涉嫌詐領助理費，不服8日遭新北地院裁准羈押禁見，提起抗告。高院認定原審裁准並無違誤，今天駁回抗告，使全案羈押確定。

民進黨高敏慧是升格前的台北縣議會第14至16屆北縣議員，新北市第1屆至第3屆市議員，已經六連霸，選區在第七選區的新北市三峽、鶯歌、土城、樹林選區。

高敏慧遭檢舉，多年來，在議員任內利用親友等人頭詐領助理費，將錢挪做私用，金額龐大。

新北地檢署6日指揮調查局新北市調處搜索高敏慧樹林服務處，傳喚高女與助理黃麗珠等人到案，深夜聲押禁見兩人。新北地院8日凌晨認為兩人涉及貪污重罪，有逃亡誘因，彼此供述矛盾，且有證人未到案， 有串證之虞，裁准羈押禁見。

高敏慧與黃麗珠不服遭押，提起抗告，由台灣高等法院審理。

高院認定，兩人所為侵害國民對於民意代表執行公務廉潔性的信賴，危害程度非輕，經權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、兩人的人身自由的私益及防禦權受限制的程度，若具保、責付等，均不足以確保偵查程序的順利進行，且原審裁准羈押禁見並無違誤，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：方沛清）1080919

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