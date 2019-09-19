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韓國瑜重話拚治安 高市警：沒黨派之分打擊犯罪

最新更新：2019/09/19 18:32

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市長韓國瑜針對連日來街頭暴力頻傳說重話。市警局長李永癸也展現警方對暴力零容忍的決心，他表示，警方以打擊犯罪為職責，沒有黨派，全力做好治安工作。

韓國瑜下午跑市政行程受訪時，特別點名前鎮警分局轄內若再發生類似槍擊砸店案件，就撤換分局長，再不行，市警局長就要負責。

隨行的李永癸受訪指出，今天凌晨的街頭暴力肇因於網路主播業者在網上互嗆引發衝突，市警局已成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，檢察官也參加專案會議。

他說，由於本案有17個是外縣市人士，警方特別商請刑事局偵八隊協助緝捕，除全力追緝涉案對象外，也已通令所有分局加強掃蕩轄內不良幫派組合，另加強勤務規劃，對容易發生衝突的場所、路口、路段全面掃蕩，動用所有的力量及裝備全力維護治安，提供市民優質的治安環境。

李永癸強調，市警局嚴厲譴責暴力，絕對不縱容、姑息暴力。

市警局也發布新聞稿指出，今年迄今，高市全般刑案發生1萬9567件，較去年同期減少418件，減少2.09%；全般刑案破獲率94.72%，較去年同期增加2.08%，整體治安尚屬平穩。

市警局強調，警方會持續依治安專業、行政中立，並依法維護轄區治安，以打擊犯罪為職責，沒有黨派，不分前朝、後朝，全力做好治安工作。（編輯：唐聲揚）1080919

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