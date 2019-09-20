石木欽發律師信給許宗力 控失職操弄

（中央社記者林長順台北20日電）前公懲會委員長石木欽日前被司法院移送監察院審查。石木欽今天發律師信給司法院長許宗力，指許宗力失職操弄，並縱容調查報告洩密，要求他適法處置，否則追究法律責任。

石木欽被控在民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，並多次接受翁男飲宴招待、球敘；在翁男案件審理期間，以妻、子名義，買進翁男所經營控制的公司股票、陸續出售獲利。

石木欽上週請辭下台，司法院人事審議委員會17日開會討論後，決議將石木欽移送監察院審查。石木欽今天透過律師發函給許宗力，指許宗力失職操弄並縱容調查報告有關資訊洩密，並要求徹查改善。

石木欽指出，司法院在13日、人審會調查前，公布他的全名，並發布新聞稿指他嚴重違反法官倫理，傷害司法形有未審先判營造羅織情事，嚴重破壞人事審議體制的客觀公平。

他表示，人審會訂於17日上午召開，但中時電子報於前一天刊登篇名為「一封檢舉信 成揭開石木欽案的關鍵」的新聞，登載本案重要資訊；人審會開會當天上午，鏡傳媒將調查案情鉅細靡遺的作成系列報導，顯見有人洩密。

石木欽認為，許宗力身居要職，縱非洩密者，也有監督不周，以致應保密資訊不當外洩，且事後也未加以制止澄清等嚴重失職。

他要求許宗力即時採取適法處置，勿再放任縱容不當違失，以免遭追究民事、刑事等責任。（編輯：張銘坤）1080920