石木欽控洩密 司法院：不知媒體消息來源

（中央社記者林長順台北20日電）前公懲會委員長石木欽涉不當行為被司法院移送監察院審查。石木欽今天發律師信給司法院長許宗力，指控調查報告洩密給媒體。司法院晚間澄清，強調不知道媒體消息來源。

石木欽被控在民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，並多次接受翁男飲宴招待、球敘；在翁男案件審理期間，以妻、子名義，買進翁男所經營控制的公司股票、陸續出售獲利。

石木欽上週請辭下台，司法院人事審議委員會17日開會討論後，將石木欽移送監察院審查。石木欽今天透過律師發函給許宗力，指許宗力失職操弄，並表示司法院在人審會前發新聞稿，未審先判，而媒體在人審會開會前鉅細靡遺報導，顯見有人洩密。

司法院指出，因各大媒體已於13日清晨即報導石木欽涉嫌不當行為，考量公務員懲戒委員會委員長乃非常崇高的司法首長職務，廣受各界關注，司法院有向社會大眾說明及澄清的必要，才發布新聞稿。

司法院表示，本案調查及約談過程中，均要求相關人員嚴守秘密。至於媒體廣泛報導本案相關細節，司法院無從得知媒體消息來源，倘若同仁有洩密行為，必當嚴懲。（編輯：張銘坤）1080920