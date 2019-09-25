更多編輯台推薦新聞：
減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪關鍵基因
生活

減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪關鍵基因

iOS 13.1上線 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能
科技

iOS 13.1上線 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道
娛樂

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

女罵三字經問候員警 法院判拘役20天

最新更新：2019/09/25 13:37

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）女子徐淑芳涉傷人後未戴安全帽騎機車逃離，南投縣警察局竹山分局員警攔獲徐女後，徐女涉以三字經罵員警，事後辯稱不是罵警察，法官依侮辱公務員罪判拘役20天。可上訴。

根據南投地方法院刑事判決書，南投縣警察局勤務指揮中心於民國108年5月19日接獲民眾報案，指竹山鎮大明路有人發生糾紛，竹山警分局竹山派出所員警李璨旭、張凱鈞駕駛警車，並身穿制服前往處理。現場一名羅姓女子指稱遭徐淑芳打傷，但徐女已騎車離開。

判決書指出，處理員警離開現場後，行經竹山鎮大明路、環河路口發現徐女未戴安全帽騎機車於是攔檢，徐女明知李璨旭、張凱鈞身著制服正執行公務，竟當場以三字經辱罵員警，有妨害公務犯意，警方當場逮捕徐女。

被告徐淑芳在警訊、偵訊時都坦承說三字經等，但辯稱不是罵警察。法官認為被告徐淑芳確實有說三字經，且當時員警正依法執行勤務，因此被告所辯不可採，犯刑法第140條第1項前段侮辱公務員罪。

法官審酌被告有多次前案紀錄，且對依法執行公務的警務員以言語侮辱，無視國家法治，破壞國家法紀執行尊嚴性，且犯後未坦承犯行，因此量處拘役20天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可提上訴。（編輯：戴光育）1080925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報