男子象鼻岩落海 命危搶救

新北市消防局26日下午獲報，有民眾目擊一名男子在瑞芳區象鼻岩落海，但搜救人員將男子救起時已無生命徵象，至下午4時仍在搶救中。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年9月26日

（中央社記者王朝鈺新北市26日電）新北市消防局今天下午1時許接獲通報，有民眾目擊一名男子在瑞芳區象鼻岩落海，立刻派員前往救援，男子救起時已失去生命徵象，直到下午4時仍在醫院搶救中。

新北市消防局下午1時35分接獲通報後，立即派遣瑞芳和瑞亭分隊趕往現場，並由2艘橡皮艇在海面搜尋，基隆市消防局也派遣人車前往支援。

海巡署則調派艦隊分署基隆海巡隊、北部分署第二岸巡隊深澳安檢所和第二機動巡邏站人員協助搜索，海巡船艇於下午2時15分在象鼻岩外海120公尺處發現男子，約15分鐘後拉上岸。

不過，男子救起時已失去呼吸、心跳，海巡人員立即實施心肺復甦術（CPR），隨後由消防局救護車送往瑞芳礦工醫院，直到下午4時仍在搶救中。

警方初步調查，落海男子年約40歲，由於身上沒有攜帶任何證件，警方現正積極查證男子身分，至於落海原因也有待釐清。（編輯：方沛清）1080926