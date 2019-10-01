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南方澳大橋坍塌 蘇貞昌：減少損害搶救人員

最新更新：2019/10/01 15:15

（中央社記者范正祥台北1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午傳出坍塌意外，行政院長蘇貞昌表示，現在最重要的就是減少損害、搶救人員。他說，由交通部主責成立專案小組查明原因，同時查究相關責任。

立法院院會下午繼續進行施政報告質詢，蘇貞昌進入議場前接受媒體聯訪時作以上表示。

蘇貞昌表示，今天早上南方澳橋斷，現場各單位立即搶救，包括警消、醫護，甚至空勤及國防部水下工作隊都進行第一時間搶救，「目前已經救出10人，都在各醫院盡力醫護中，預估水下還有6人，現在還在進行搶救。」

他說，相關原因會查明。如果有責任，一定會追究。現在最重要的就是減少損害、搶救人員，加以最好的照料。

蘇貞昌指出，橋體斷落以致阻礙航道出入，對於相關漁船不能出海，一定在最快時間排除航道障礙，讓漁船能夠出海。對於已經出海漁船，要回來卸貨，會緊急啟用旁邊的商用碼頭供漁民卸貨。

他說，對於因此而受到相關損害或收益減少的漁民或相關商家、住戶，都會給予合理補償。

蘇貞昌表示，由交通部主責成立專案小組查明原因，同時查究相關責任。對於現場，也希望盡快處理善後，讓橋在最短時間再興建。（編輯：林興盟）1081001

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