南方澳跨港大橋坍塌 已尋落3移工遺體

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，2日凌晨1時31分尋獲一名菲律賓籍移工的遺體，總計已有3名移工被尋獲，但仍有3人下落不明。中央社記者邱俊欽宜蘭攝 108年10月2日

（中央社記者邱俊欽宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，今天凌晨1時31分又尋獲一名菲律賓籍移工的遺體，總計已有3名移工被尋獲，但仍有3人下落不明。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及，截至凌晨2時前，已經有3名外籍移工遺體陸續被尋獲，身分待確認，但仍有3名移工下落不明。

宜蘭縣政府消防局表示，搜救人員在1時31分在13號碼頭，事故發生地點前方10公尺發現第3具遺體，身分為29歲菲律賓移工Escalicas Romulo JR Ilustrisimo。

搜救人員說，船身沉到海底後，受到重力、船身被牆墩卡住、潮汐等因素影響，阻礙整個救援進度，但搜救仍漏夜持續進行。（編輯：陳政一）1081002