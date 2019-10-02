更多編輯台推薦新聞：
彭政閔下半季封王MVP 經歷失敗看見球隊成長
運動

彭政閔下半季封王MVP 經歷失敗看見球隊成長

金馬56入圍新演員競爭大 新導演展國片耕耘成果
娛樂

金馬56入圍新演員競爭大 新導演展國片耕耘成果

央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手
產經

央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
聖露西亞ICAO發言挺台 中國代表蠻橫斥責
首頁 / 社會

南方澳大橋坍塌 林佳龍：船體切割清出水道

最新更新：2019/10/02 10:20
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，交通部長林佳龍（前右）2日表示搜救小組上午初步開會提出3項重點，將進行船體切割，以利救援；清出水道，引導漁船順利到指定碼頭；並完成證據保全、以利調查等。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，交通部長林佳龍（前右）2日表示搜救小組上午初步開會提出3項重點，將進行船體切割，以利救援；清出水道，引導漁船順利到指定碼頭；並完成證據保全、以利調查等。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日

（中央社記者邱俊欽宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，交通部長林佳龍今天表示，將進行船體切割，以利救援；清出水道，引導漁船順利到指定碼頭；並完成證據保全、以利調查等3項重點。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，3艘漁船遭斷橋壓毀，截至今天上午8時前，已經有3名外籍移工遺體陸續被尋獲，身分待確認，但仍有3名移工下落不明。

林佳龍一大早再度抵達現場，瞭解整個救援行動，他在接受媒體聯訪時表示，經過一整夜的搜救，共尋獲3具外籍移工的遺體，但搜救工作還在持續中。

林佳龍說，救援小組利用凌晨退潮時，由潛水人員進入水下，針對被壓住船身進行偵查與錄影，以提供彙整往後的處理方式。

林佳龍也說，搜救小組上午初步開會提出3項重點，一、進行船體切割，以利後續救援；二、請國軍協助清除水上與水面的欄杆、障礙物，以利受阻的船隻出港；三、持續進行證據保全，配合檢察官與交通部所組成的專家小組未來調查，與釐清責任的依據。

林佳龍也說，評估今天應該可以清理出一條長10米、水深4米的水道，讓大、小漁船可以引導到10號到13號碼頭，也有可能利用爆破或水下工法進行。（編輯：張銘坤）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，仍有外籍移工失聯，國軍2日支援清理水道，以利船隻進出。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，仍有外籍移工失聯，國軍2日支援清理水道，以利船隻進出。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，仍有外籍移工失聯，交通部2日指示完成證據保全、以利調查。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，仍有外籍移工失聯，交通部2日指示完成證據保全、以利調查。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報