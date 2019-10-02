南方澳大橋坍塌 林佳龍：船體切割清出水道

（中央社記者邱俊欽宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，交通部長林佳龍今天表示，將進行船體切割，以利救援；清出水道，引導漁船順利到指定碼頭；並完成證據保全、以利調查等3項重點。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，3艘漁船遭斷橋壓毀，截至今天上午8時前，已經有3名外籍移工遺體陸續被尋獲，身分待確認，但仍有3名移工下落不明。

林佳龍一大早再度抵達現場，瞭解整個救援行動，他在接受媒體聯訪時表示，經過一整夜的搜救，共尋獲3具外籍移工的遺體，但搜救工作還在持續中。

林佳龍說，救援小組利用凌晨退潮時，由潛水人員進入水下，針對被壓住船身進行偵查與錄影，以提供彙整往後的處理方式。

林佳龍也說，搜救小組上午初步開會提出3項重點，一、進行船體切割，以利後續救援；二、請國軍協助清除水上與水面的欄杆、障礙物，以利受阻的船隻出港；三、持續進行證據保全，配合檢察官與交通部所組成的專家小組未來調查，與釐清責任的依據。

林佳龍也說，評估今天應該可以清理出一條長10米、水深4米的水道，讓大、小漁船可以引導到10號到13號碼頭，也有可能利用爆破或水下工法進行。（編輯：張銘坤）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，仍有外籍移工失聯，國軍2日支援清理水道，以利船隻進出。中央社記者邱俊欽宜蘭攝 108年10月2日