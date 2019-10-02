公路總局協助重建南方澳大橋 3年內完工啟用

（中央社記者汪淑芬台北2日電）宜蘭南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，台灣港務公司今天表示，將彙整101年後接手維管南方澳大橋的檢修紀錄，進一步查明原因，並將請公路總局協助重建新橋，目標3年內完工啟用。

台灣港務公司為南方澳跨港大橋管理機關，今天中午發布有關橋梁重建新聞稿。

港公司說，相關調查工作持續進行，國防部將於今天配合消防署、國防部及港務公司執行水下作業，調查小組將會保存證據後再進行結構拆除工作，並辦理緊急採購，已請公路總局協助重建工程規劃發包及施工，目標3年內完工啟用。

另為盡速恢復漁民作業，港公司表示，待橋梁拆除及船舶移除作業後，規劃設置臨時航道，供漁船進出，並設置水道警示標誌，儘快完成適航測試後開放通行；蘇澳港也提供10至13號碼頭，作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭。

南方澳跨港大橋坍塌原因今未明，外界關心檢測情形，港公司說，交通部運研所有定期辦理橋梁檢測追蹤及考核評比，105年檢測報告也已公佈。

港公司說，今天將拜會傷者並給予家屬補償慰問，另有關針對外籍漁工賠償權益會盡速辦理，罹難者每人補償新台幣500萬元。（編輯：陳清芳）1081002