中南部8座橋梁未檢修 港務公司：儘速辦理

（中央社記者張榮祥、程啟峰、郝雪卿3日電）宜蘭南方澳大橋崩塌後，台灣港務公司列管橋梁中，中南部還有8座橋梁從未檢修，台灣港務公司今天表示，將儘速辦理檢修。

台南市長黃偉哲今天告訴中央社記者，台南未檢修橋梁多在安平港區內，台灣港務公司和台南市政府共管橋梁路段的檢修，雙方可以協調先做。

至於港區內列管橋梁，黃偉哲表示，因不是市區道路橋梁，台南市政府沒有管轄權，但他希望台灣港務公司儘快檢修，若需要市府協助，市府義不容辭。

至於在完成檢修前是否要先行封橋，黃偉哲說，目前暫無必要。

台灣港務公司助理副總經理王錦榮指出，台南安平新港橋、安平跨港橋、安平竹溪橋都是10多年的老橋梁，迄今未檢測，加上近年完工未通車的高雄南星聯絡橋，將於1個月內委外檢測，3個月內完成報告，如發現有立即危險，就馬上封橋，沒有立即危險，也會改善補強。

他表示，台南除安平跨港橋因有部分橋梁路段屬台南市政府管轄，須協調台南市政府同步檢測外，其餘因屬港務公司管轄，將由港務公司自己來做。

另外，串聯高雄市與旗津區的高雄過港隧道，民國73年5月通車，設計使用年限50年，因考量高雄港貨櫃運輸需求逐年提升，港務公司已推動延壽工程，今年4月16日開工，預定明年3月25日完工，希望延壽15年。

台中市政府建設局指出，台中中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋屬港務公司維管，去年建設局的橋檢廠商未確認權責，已一併檢測中一橋及中南二橋，後續建設局將函送檢測結果給港務公司處理。

建設局表示，市府管轄橋梁有2048座（含人行天橋119座），居全國之冠，市府每年編列經費辦理橋梁檢測、維修及補強，以每2年檢測1次橋梁結構安全為原則；今年目前已完成972座橋梁檢測，其餘橋梁將儘速完成檢測作業。

台灣港務公司台中港務分公司工程處經理黃家璁表示，台中港區列管5座橋梁，每個月進行例行性目視巡檢，其中濱海橋民國98年曾檢修補強，但因橋齡已有40年，昨天暫時封閉，僅開放行人及單車通行；其他中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋4座橋齡都在20年內，5座橋梁預定今年底前完成安全檢測。

黃家璁說，台中港區橋梁嚴格控管，目前安全使用，橋梁平時交通量不多，但只要有重型機具通過，都必須事先提出運輸計畫，要求分散載重。

台灣港務公司調查，除已崩塌的宜蘭南方澳大橋外，中南部的台中市中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、台南市安平新港橋、安平跨港橋、安平竹溪橋、高雄市南星聯絡橋，從來未檢修過。（編輯：林沂鋒）1081003