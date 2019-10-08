民眾稱民進黨請吃海產不用錢 桃園市黨部告誹謗

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）一名劉姓婦人日前在受訪時指稱民進黨在桃園區連續3個月請吃海產不用錢，民進黨桃園市黨部主任委員張火爐說，今天到桃園地檢察署控告造謠抹黑，市黨部要透過法律討回公道。

張火爐表示，一名國民黨總統參選人韓國瑜的支持者，自稱是桃園人的劉姓婦人，4日在高雄市接受中天電視台記者採訪指稱，在桃園市桃園區後火車站的尚青海產店，連續3個月吃海產不用錢，全由民進黨買單。

張火爐指出，市黨部聽聞這樣的造謠抹黑，第一時間就在臉書（Facebook）公開譴責聲明，並要求劉姓婦人立刻澄清道歉，事發至今已經過了數天，卻仍未接到任何道歉說明，因此上午前往桃園地檢署按鈴申告。

市黨部評議委員召集人范綱祥表示，劉婦毀損名譽的事太過誇張，政治上惡意抹黑也要有個限度，這些事情要進一步合理查證非常簡單，這樣的輕忽是惡意的，刑法誹謗罪的部分非常清楚，一定要追究到底。

至於中天電視台的部分，范綱祥說，雖然說它們應該算是一個幫助者，但黨部認為，在言論自由方面不該太過株連，即使是像中天這樣一個惡意的電視台也是不妥當，也可能造成法律上不必要的爭議，雖然不告中天，不過相信它們的行為台灣人民都看得很清楚，也應該要收斂，否則人民的制裁還是會降臨到它們身上。

記者前往尚青海產店詢問時，店員表示「聽到這種說法真的是傻眼，怎麼可能有這種事」，這陣子只有些重陽節敬老餐會，婦人的說法明顯不是事實，目前老闆也在研擬是否透過法律途徑討回公道。（編輯：李錫璋）1081008