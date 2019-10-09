獄政貪官案 前北監副典獄長蘇清俊判16年最重

（中央社記者劉世怡台北9日電）前東森國際集團總裁王令麟等被控送禮賄賂獄政官員案，台北地院今天宣判，7名獄官部分，前北監副典獄長蘇清俊成立收賄等4罪，遭判16年徒刑，褫奪公權13年為刑期最重者。

台北地檢署104年1月偵結獄政弊案，認定王令麟等受刑人送禮賄賂獄政官員，藉此在獄中換來特權，依違反貪污治罪條例等罪，起訴前台北監獄副典獄長蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、前東森國際集團總裁王令麟、王令麟秘書胡曉菁等23人。

台北地方法院開庭期間，王令麟不認罪，辯稱送牛排是還人情，沒有行賄或享有特權。王令麟104年11月11日假釋出獄，因涉獄政弊案，北院隨即開庭訊問，庭末諭令限制住居及限制出境，須定期至派出所報到。

王令麟日前聲請暫時解除限制出境並出庭表示，他只是回禮5塊牛排、代購化妝品及給一盒水果禮盒，卻被以行賄罪起訴，他保證自已不會棄保潛逃，北院後來裁准暫時解除限制出境。

台北地院歷經4年多審理獄政弊案，今天宣判，認定王令麟、胡曉菁成立交付賄賂罪，各判處2年2月徒刑，褫奪公權3年。

7名獄官部分，蘇清俊成立收賄等4罪，應執行16年徒刑，褫奪公權13年為本案刑期最重者；趙崇智被依收賄罪判刑11年8月，褫奪公權12年；前台北監獄科員祖興華被依收賄罪判刑11年，褫奪公權11年；前台北監獄管理員張文發被依收賄罪判刑8年6月，褫奪公權6年。

前台北監獄主任管理員周秉榮已繳交犯罪所得新台幣27萬多元，被依收賄罪判刑6年10月，褫奪公權7年；前宜蘭監獄典獄長吳載威、前台北看守所秘書柯書宇因罪證不足，則獲判無罪。（編輯：李亨山）1081009