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女子缺錢上演假綁架騙贖金 遭警戳破

最新更新：2019/10/09 16:37

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣林姓女子疑似缺錢夥同友人上演假綁架，騙家人付贖金，林女家人報警求救，警方在汽車旅館內找到林女，戳破謊言，今天訊後將林女等3人依詐欺、恐嚇取財等罪函送法辦。

警方今天表示，39歲林姓女子缺錢，夥同40歲陳姓男友、與38歲黃姓友人共同詐騙林女家人。林女假裝以投資失利為由，欠債新台幣150萬元，遭陳男與黃男綁架，向林女的祖母要求拿錢救人，上演這起「假綁票」案。

警方說，為讓假綁架更逼真，陳男、黃男假裝挾持林女到林家談判，還到林家潑漆寫「欠錢還錢」等字樣。林家人見事態嚴重，向警方報案求救。

警方指出，警方因憂心林女會有生命危險，立即搜救，後來在新北市一家汽車旅館內找到人。想不到，到場後林女正與陳男在旅館內唱歌，根本未有綁架案。

警方表示，3人到案說明時，一開始全盤否認，但在警方提供相關監視錄影器畫面及事證後，林女坦承「假綁架」案是他們策劃，因缺錢花用，才動歪腦筋到家人身上，事後感到懊悔，也對家人抱歉。

警方訊後，今天將林女、陳男以及黃男依詐欺、毀損、恐嚇取財等罪函送法辦。（編輯：方沛清）1081009

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