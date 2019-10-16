與父爭吵神明廳縱火洩憤 男判刑2年定讞

（中央社記者蕭博文台北16日電）嘉義縣黃姓男子與父親因細故爭吵後，在家中神明廳縱火洩憤，所幸員警趕到滅火而未釀成重大災害。二審考量黃男認罪，判刑2年，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決書指出，黃姓男子已離婚，育有2名未成年女兒，曾因毒品案入監。

民國107年2月7日晚間10時許，黃姓男子為女兒是否與他同睡一事與父親發生爭執，黃父為平息事端，欲帶孫女外出投宿旅社，黃男因此更為憤怒，萌生縱火燒屋念頭以發洩憤怒。

黃姓男子在住處4樓燃燒金銀紙錢，待紙錢起火後翻倒金爐，使爐內火焰蔓延至地板，再將衣物投入起火處助長火勢，導致神明廳天花板、牆壁地磚、物品等物受燻燒。

黃男縱火後欲離開現場，所幸鄰居發現濃煙自黃家竄出而報警，員警到場見黃男滿臉燻黑將他攔下，並要求黃男協助滅火，黃男也向警方坦承是縱火者。

一審嘉義地方法院審理時，黃男辯稱不是故意縱火，被判刑2年4月。

案經上訴，黃男坦承犯罪，二審台灣高等法院台南分院認為，黃男深夜縱火惡性重大，應予嚴懲，但考量黃男已獲父親原諒、曾協助滅火，另斟酌黃男漠視法紀，出獄不到一年又犯案，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，改判有期徒刑2年。

黃男上訴第三審，最高法院認為上訴無理由，日前駁回上訴，全案就此定讞。（編輯：李錫璋）1081016