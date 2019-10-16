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研究生獨攀鹿谷山區迷路 消防徹夜救下山

最新更新：2019/10/16 14:51
一名李姓研究生（後左）15日下午攀登南投縣鹿谷鄉「鳳凰眼」山區，因不熟路況而迷路求救，南投縣消防局徹夜闢路上山搜救，16日凌晨將李男帶下山。（消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月16日
一名李姓研究生（後左）15日下午攀登南投縣鹿谷鄉「鳳凰眼」山區，因不熟路況而迷路求救，南投縣消防局徹夜闢路上山搜救，16日凌晨將李男帶下山。（消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月16日

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）一名李姓研究生昨天下午攀登南投縣鹿谷鄉「鳳凰眼」山區，卻因路況不熟而迷路求救，南投縣消防局徹夜闢路上山搜救，今天凌晨安然帶李男下山，讓等候的家屬高興地再三道謝。

來自台南市的22歲李姓男研究生疑為研究生態，昨天獨自經八通關古道「萬年亨衢」攀登鹿谷鄉「鳳凰眼」山區，但當地地貌因九二一地震改變，路徑不明顯，且李男也不熟悉當地環境，因此在山區迷路3個多小時，最後因體力不支而向南投縣消防局求助。

南投縣消防局今天表示，李姓研究生獨自攀登「鳳凰眼」山區，因迷路進退兩難且體力不支，最後在一處峭壁旁撥電話求救，鹿谷消防分隊獲報出動15名消防員及義消趕往救援，但因當地都是原始林相及斷崖峭壁，搜救人員不易抵達，決定另闢一條小徑前往。

消防局表示，搜救隊員戴著頭燈、手持刀具開路，徹夜往山區推進，過程非常不輕鬆，歷經9個小時，終於在今天凌晨2時多順利將李姓研究生接下山，並由家屬帶回家休息，家屬對消防員及義消專業、英勇表現再三表達感謝之意。

根據南投縣政府「走進南投」網站介紹，八通關古道起點自林杞埔（今南投縣竹山鎮），經鹿谷鄉鳳凰山、東埔，越秀姑巒山到璞石閣（今花蓮縣玉里），在鳳凰山麓大石上刻有「萬年亨衢」，意謂道路開通商旅往來便利，世代受惠無窮。（編輯：黃世雅）1081016

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