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首頁 / 社會

台74線2車追撞 貨車翻覆造成回堵已排除

最新更新：2019/10/19 09:21
台中市台74線中彰快速道路接近崇德匝道口路段，19日凌晨發生車禍，一輛休旅車追撞前方大貨車，休旅車起火燃燒，消防局獲報派員到場，立即布水線滅火。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年10月19日
台中市台74線中彰快速道路接近崇德匝道口路段，19日凌晨發生車禍，一輛休旅車追撞前方大貨車，休旅車起火燃燒，消防局獲報派員到場，立即布水線滅火。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年10月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市台74快速道路今天凌晨4時10分，一輛休旅車追撞前方大貨車，大貨車翻覆，休旅車起火燃燒，休旅車駕駛有酒精反應，車禍造成嚴重回堵，警方現場疏導，40分鐘後恢復交通。

台中市台74線中彰快速道路接近崇德匝道口路段，今天凌晨發生車禍，33歲鄒姓男子駕駛休旅車與前方52歲林姓男子駕駛的大貨車發生追撞，大貨車翻覆，休旅車疑因碰撞時產生火花，車輛起火燃燒，鄒男有酒精反應，2名駕駛身上多處擦挫傷。

台中市消防局獲報派員到場，立刻佈開水線滅火。事故現場占據3車道，後方來車回堵近2公里，警方獲報到場，疏導現場交通，有些車輛直接繞過障礙物前行，有些則是經員警引導直接下匝道離開快速道路，回堵狀況在40分鐘後排除。

台中市第五警分局交通分隊長李建興表示，車禍確切的肇事原因，有待調查釐清。（編輯：李錫璋）1081019

台中市台74線中彰快速道路接近崇德匝道口路段，19日凌晨發生車禍，一輛休旅車追撞前方大貨車，造成大貨車翻覆。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年10月19日
台中市台74線中彰快速道路接近崇德匝道口路段，19日凌晨發生車禍，一輛休旅車追撞前方大貨車，造成大貨車翻覆。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年10月19日
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