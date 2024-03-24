單親媽育2歲女賣場行竊遭逮 中市警募14萬助走正途

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中警上月偵辦1件賣場竊盜案時，得知涉案張女為低收入戶單親媽媽，平時靠微薄收入撫養2歲女兒，警方得知後眾人募款14萬捐助解燃眉之急，鼓勵她選擇正途，張女則對社會未放棄她，銘感於心。

台中市警察局第四分局今天表示，南屯派出所今年2月間偵辦1件竊盜案，37歲張女在轄內某賣場行竊遭逮，警方與張女對話過程中，得知她是1名低收入戶單親媽媽，與前夫離異後，獨自扶養2歲女童。

張女說，她因女童還未達公托收托年齡，須全日陪伴照顧無法外出工作，偶爾倚靠兼差做手工賺取生活費，扣除社會住宅每月租金已所剩無幾，到賣場行竊則是想要給女兒補充營養，對於在孩子面前做不良示範懊悔不已。

南屯派出所長廖雲傑得知後，立即轉介社政單位居中協助，並派員了解張女家庭居住狀況，經到場看到簡單1張床就是平時母女棲身處所。

台中第四分局長李建興得知後，與廖雲傑、地方善心人士共同捐款新台幣14萬元予這對母女，一方面解決燃眉之急，並鼓勵張女更應選擇正途；張女得知後也相當感動並向警方致謝，深感社會沒有放棄她。（編輯：陳仁華）1130324