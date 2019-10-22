更多編輯台推薦新聞：
專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情
運動

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情

外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所
政治

外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞
生活

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
近3年首例 1歲男童染腸病毒71型3天離世
首頁 / 社會

鳳山里長遇襲逮4人 警排除選舉暴力

最新更新：2019/10/22 14:51
高雄市鳳山區里長聯誼會會長、一甲里長蘇志明服務處（圖）日前遭人持球棒闖入砸毀，全案排除與選舉有關，但警方仍於蘇志明服務處設巡邏箱，加強巡邏維安。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月22日
高雄市鳳山區里長聯誼會會長、一甲里長蘇志明服務處（圖）日前遭人持球棒闖入砸毀，全案排除與選舉有關，但警方仍於蘇志明服務處設巡邏箱，加強巡邏維安。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高市鳳山區里長聯誼會會長、一甲里長蘇志明服務處17日遭人持球棒闖入砸毀，蘇志明上前制止也遭打傷。警方隔天傳喚林姓男子4人到案，初步調查是尋仇搞錯對象，排除選舉暴力。

高雄市政府警察局鳳山分局今天指出，林男等4名黑衣男子17日晚間持球棒闖進蘇志明鳳南路服務處，砸毀服務處玻璃，蘇志明上前制止，遭對方持亂棒打傷，頭部、腳踝有多處擦傷。警網據報趕抵，林男等人鳥獸散，員警封鎖現場並由鑑識人員採證，蘇志明經送醫並無大礙。

警方調閱現場及附近路口監視器，發現林男等人當晚共乘1部自小客車，先埋伏在服務處門口外，隔著服務處玻璃門觀察屋內動靜伺機犯案，待服務處陳情民眾離去上前出手逞凶。

全案經警方「以車追人」循線鎖定林男等4人涉嫌，18日陸續通知到案說明。警方表示，林嫌與綽號「炮仔」的男子有嫌隙，17日晚間相約至蘇志明服務處附近談判，誤認蘇志明是「炮仔」，持球棒打傷被害人並砸毀辦公室。

全案排除與選舉有關，但仍於蘇志明服務處設巡邏箱，加強巡邏維安。警方指出，傷害及毀損為告訴乃論罪，由於蘇志明保留保律追訴權，全案訊後先依違反社會秩序維護法移送高雄地方法院鳳山簡易庭裁處。（編輯：孫承武）1081022

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報