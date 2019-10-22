鳳山里長遇襲逮4人 警排除選舉暴力

高雄市鳳山區里長聯誼會會長、一甲里長蘇志明服務處（圖）日前遭人持球棒闖入砸毀，全案排除與選舉有關，但警方仍於蘇志明服務處設巡邏箱，加強巡邏維安。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年10月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高市鳳山區里長聯誼會會長、一甲里長蘇志明服務處17日遭人持球棒闖入砸毀，蘇志明上前制止也遭打傷。警方隔天傳喚林姓男子4人到案，初步調查是尋仇搞錯對象，排除選舉暴力。

高雄市政府警察局鳳山分局今天指出，林男等4名黑衣男子17日晚間持球棒闖進蘇志明鳳南路服務處，砸毀服務處玻璃，蘇志明上前制止，遭對方持亂棒打傷，頭部、腳踝有多處擦傷。警網據報趕抵，林男等人鳥獸散，員警封鎖現場並由鑑識人員採證，蘇志明經送醫並無大礙。

警方調閱現場及附近路口監視器，發現林男等人當晚共乘1部自小客車，先埋伏在服務處門口外，隔著服務處玻璃門觀察屋內動靜伺機犯案，待服務處陳情民眾離去上前出手逞凶。

全案經警方「以車追人」循線鎖定林男等4人涉嫌，18日陸續通知到案說明。警方表示，林嫌與綽號「炮仔」的男子有嫌隙，17日晚間相約至蘇志明服務處附近談判，誤認蘇志明是「炮仔」，持球棒打傷被害人並砸毀辦公室。

全案排除與選舉有關，但仍於蘇志明服務處設巡邏箱，加強巡邏維安。警方指出，傷害及毀損為告訴乃論罪，由於蘇志明保留保律追訴權，全案訊後先依違反社會秩序維護法移送高雄地方法院鳳山簡易庭裁處。（編輯：孫承武）1081022