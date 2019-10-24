質疑邱太三幫妻關說 黃越宏二審改判無罪確定

（中央社記者蕭博文台北24日電）前法務部長邱太三不滿媒體人黃越宏，透過文章及電視節目指摘他關說妻子回任法官案，自訴加重誹謗。黃越宏一審被判拘役50日，二審高院今天改判無罪，全案確定。

全案起於邱太三擔任法務部長期間，不滿黃越宏於民國106年4月、5月，透過文章及電視節目指摘他於100年間找陳瑞仁檢察官利用法官法政黨協商機會，向司法院關說，讓當時離職的妻子宋富美順利回任法官，控告黃越宏涉嫌誹謗。

黃越宏辯稱，宋富美回任法官時年屆55歲，就他的瞭解，超過50歲以上，不論是院檢都不太考慮，且當時也沒有人像宋富美剛好在最後1年回任，還順利派任台中地院，根據這些事實確認宋富美回任法官享有很多例外或特殊的情形。

一審台北地方法院認為，黃越宏未經詳實確認或提出合理根據，僅憑自己無端臆測，即悍然透過報紙、電視節目公開具體指摘邱太三向司法院關說，使妻子回任法官，已逾越言論自由範圍，依誹謗罪判處拘役50日，得易科罰金。

案經上訴，二審台灣高等法院合議庭認為，黃越宏無法知悉司法與立法機關法案磋商過程、司法機關對法官派任地點的原因，應認定黃越宏有相當理由確信其所推論的內容為真實，難認有惡意。

二審合議庭認為，卷證無法證明黃越宏有重大輕率、未探究所言是否為真實，導致陳述與事實不符的情形，黃越宏本於主觀確信而為，報導事項也非僅涉及私德，而有關公共利益，不構成誹謗罪，今天改判無罪，不得上訴而確定。（編輯：張銘坤）1081024