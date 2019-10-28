追撞掃街車 小貨車駕駛頭部重創喪命

一輛小貨車28日上午行經苗栗市經國路，追撞前方正在清掃街道的掃街車，撞擊力道猛烈，小貨車整個打橫，車頭扭曲變形。中央社記者管瑞平攝 108年10月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）一輛小貨車今天上午行經苗栗市經國路，追撞前方正在清掃街道的掃街車，貨車上年僅20歲的林姓駕駛頭部重創，受困車內，被救出時已無生命跡象，送醫宣告不治。

苗栗縣消防局上午7時許接獲報案，立即派遣人車前往救援，抵達現場看到一輛小貨車車頭扭曲變形，林姓駕駛受困車內，已失去意識。

消防隊員動用破壞器材剪斷車門，將人拉出車外抬上救護車，緊急送往衛福部苗栗醫院，林男因頭部重創嚴重變形，經搶救仍宣告不治。

警方調閱附近監視器畫面，發現環保工程車當時正在經國路內側車道掃街，肇事的小貨車突然從右後方追撞上去，撞擊力道猛烈，小貨車整個打橫，重達15.6公噸的環保工程車也往前推進2至3公尺。

環保工程車鍾姓司機表示，公司接受苗栗縣環保局委託，清晨6時許開始清掃經國路，慢速行駛；事故發生時聽到後方傳來巨大撞擊聲響，下車查看發現右後側遭到小貨車衝撞，立刻通報警方。

鍾姓司機指出，「執行公務」掃街過程中，車輛後方都有亮起警示燈號，不知道為何會發生事故。

警方根據現場跡證初步判斷，不排除小貨車駕駛超速、未注意前方路況釀禍，至於詳細肇事責任歸屬仍須進一步釐清。（編輯：唐聲揚）1081028

一輛小貨車28日上午行經苗栗市經國路，追撞前方正在清掃街道的掃街車，年僅20歲的林姓駕駛頭部重創，送醫宣告不治。中央社記者管瑞平攝 108年10月28日