相繼查獲走私菸絲 緝私人員警示有危健康

關務署高雄關於5天內相繼查獲滿載未稅菸絲的轉口櫃，2日開櫃清點，未稅菸絲約1萬5000公斤，預估可製成捲菸約達107萬包，市值約新台幣3700萬元。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）關務署高雄關於5天內相繼查獲滿載未稅菸絲的轉口櫃，雖然貨名申報為「抹布」，但緝私人員憑藉經驗與查緝技巧順利緝獲，預估可製成捲菸約達107萬包，警示有危害健康之慮。

繼10月28日查獲一只滿載菸絲的轉口櫃，關務署高雄關查緝人員不鬆懈持續嚴密把關過濾，發現申報貨名為「抹布」的一只轉口貨櫃，準備自越南卡萊港起運經由高雄港，再轉口至菲律賓馬尼拉北港，十分可疑。

查緝人員昨天依涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣，並查出這只貨櫃內滿載菸絲，今天開櫃清點，關務署高雄關表示，未稅菸絲約1萬5000公斤，可製成捲菸約達107萬包，市值約新台幣3700萬元。

相繼查獲走私滿載菸絲的貨櫃，查緝人員除了平日掌握風險管理技巧，並利用大數據分析過濾高風險標的，且模擬查緝不同類型私梟的走私模式，但如何精確掌握及鎖定等技巧則不便透露。

關務署高雄關表示，如果這些成分不明菸絲私運入境，再經地下工廠製成劣質菸品販售，將危害消費者健康及國家稅收，呼籲民眾利用免費檢舉走私專線0800-711117檢舉。（編輯：方沛清）1081102