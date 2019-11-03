無動力滑翔機砸死遊客 主辦協會：天氣驟變致失控

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）昨天在墾丁龍磐公園發生的遙控無動力滑翔機失控砸死女遊客及砸傷一男童事件，主辦賽事的台灣遙控斜坡滑翔機協會表示，肇事美國選手可能場地不熟，加上天氣驟變導致失控。

由台灣遙控斜坡滑翔機協會主辦的「F3F無動力滑翔機國際公開賽」昨天起在墾丁龍磐公園舉辦一年一度的賽事，昨天下午4時50分，由美國隊隊員大衛．克提納（David Cortina）操控的滑翔機突然失控，砸死500公尺外在龍磐公園步道上賞景的35歲林姓婦人，林婦抱著的2歲男童頸部也被刮傷。

大衛．克提納昨晚拒絕夜間偵訊，今天上午由美國在台協會派律師協助他偵訊，截至上午11時30分，仍在偵訊中。昨晚大衛初步向警方提及，他一開始操作時很順利，但飛機突然不見了，隨後聽到有人大叫撞到人了。

對於在國家公園發生從天而降的災難，死者林姓婦人的父親認為太離譜，向媒體表示，他要申請國賠。

協會理事長曾國棟已完成偵訊，協會今天上午發出新聞稿表示，昨天下午當地風況轉強，由於這項活動參賽機都沒有動力，因此受風力影響很大，推測美國肇事選手極可能是因為場地較不熟悉，加上天氣突然轉變影響，導致滑翔機失控，大幅偏離規劃航道墜毀，並造成遊客傷亡。

曾國棟表示，大衛．克提納是2017年在龍磐舉行遙控飛機「颱風賽」的美國冠軍隊成員。

曾國棟表示，發生這個不幸事件，協會昨晚已做成停賽決議，並將選手繳交的報名費等各項費用捐助給傷亡家屬，作為慰問金；這項活動都按規定辦理保險，目前已通知保險公司進行後續理賠，並將盡力協助肇事選手處理善後事宜。

曾國棟表示，龍磐國際公開賽已舉辦數年，無論是場地安全及清潔維護，保險及參賽資格等，都有完善規劃，並正式向墾管處提交申請，墾管處在賽前一天派員會勘，都符合申請項目。

他說，墾丁龍磐特殊崩崖地形，被譽為全球最佳飛行地點之一，斜坡滑翔機是一種運用大自然風力的飛行方式，完全不自備動力，不僅沒有噪音，同時也不會排放任何廢氣，可以說是最環保的飛行活動。

曾國棟表示，多年來在龍磐舉辦的賽事頗受國際好評，而在龍磐產生的台灣選手目前也保持世界第一的殊榮，在全球斜坡滑翔機領域裡，成功把台灣推上國際舞台，發生事故，所有選手都感到震驚與遺憾。（編輯：李亨山）1081103