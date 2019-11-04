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兒子脫序行為 李興文：自責慚愧絕不護短

最新更新：2019/11/04 12:06
藝人李興文的兒子李堉睿，10月28日晚間在IKEA新莊店內集貨區躲藏，直至店家關門後，在展區間走動並錄影上傳影片。（圖取自馬克斯WillDoIt YouTube頻道網頁www.youtube.com）
藝人李興文的兒子李堉睿，10月28日晚間在IKEA新莊店內集貨區躲藏，直至店家關門後，在展區間走動並錄影上傳影片。（圖取自馬克斯WillDoIt YouTube頻道網頁www.youtube.com）

（中央社記者洪健倫台北4日電）藝人李興文今早針對兒子李堉睿夜闖IKEA拍攝影片的脫序行為，在個人臉書發表聲明表示，對李堉睿的脫序行為造成觀感不佳，深感自責慚愧，絕對不護短。

身為YouTuber的李堉睿，為經營其頻道「馬克斯WillDoIt」，潛入打烊後的IKEA新莊店拍攝影片，還裸體入鏡假裝使用馬桶、沖澡，遭IKEA新莊店王姓經理報警，警方依妨害風化、侵入建築物等罪嫌受理。

對此，李興文今早在臉書（Facebook）個人頁面上聲明，對於李堉睿的脫序行為，「造成輿論及社會觀感不佳，我深切自責，並認為自己是一個教子無方的父親而感到慚愧。」

他也表示，過去數日沒有應答媒體電話詢問，「是因為不能把堉睿該負責的態度，因我的出現而模糊焦點，讓堉睿無法獨自面對他所該負的壓力與責任。」

李興文表示，自己過去對兒子管教嚴格，但李堉睿自高中起赴美求學後，「養成東西方價值觀認知偏差，因為他自認美國教育開放與幽默，回到台灣善良與保守的社會，自然形成一股強烈對比」，因而導致此次荒腔走板的脫序演出。

李興文也表示，冷靜沉默了幾天，還是選擇向數十年來愛護他的圈內朋友們和社會大眾、軍方眷屬，以及IKEA表達歉意。

他感嘆，在這次的爭議中「軍事化管理的教育被污名化」，也讓他深感自責。他強調自己因材施教，「但報導風向常常導向鐵的紀律、嚴酷無情的教育方式，這跟我自豪的價值觀不同。」他也指出，現在的部隊管教方式，除了嚴格的軍事訓練，「也已融合愛的教育與人性化管理。」

李興文強調，25歲的李堉睿已是成年人，必須自己承擔錯誤，「我尊重他選擇的生活方式，但我目前還無法理解他荒謬的行為。」他也表示，「我們遵守法律，是為了得到自由，法律之前人人平等是普世價值，誰違反法律就得受到制裁。」

此外，他呼籲各界與媒體工作者多關注社群網站的道德標準，一起守護媒體社交網絡平台的道德自律。

李興文於文末再次強調，此風波須由當事人自已面對與善後，「我跟內人選擇與道德勇氣站在一起，不徇私不護短。」（編輯：管中維）1081104

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