李興文兒子闖IKEA過夜 店經理提告將函送法辦

藝人李興文的兒子李堉睿，10月28日晚間在IKEA新莊店內集貨區躲藏，直至店家關門後，在展區間走動並錄影上傳影片。（圖取自馬克斯WillDoIt Youtube頻道網頁www.youtube.com）

（中央社記者葉臻新北1日電）藝人李興文的兒子李堉睿，10月28日晚間挑戰在打烊後的IKEA過夜，並錄影上傳，內容包含全裸假裝洗澡，lKEA新莊店王姓經理昨天報案，警方將依妨害風化等罪函送法辦。

新北市政府警察局新莊分局調查，藝人李興文的兒子李堉睿現為一名YouTuber，經營頻道「馬克斯WillDoIt」，10月31日他上傳了一支「我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！」的影片，挑戰在IKEA關門後留在店內過夜。

影片中，李堉睿在IKEA新莊店內集貨區躲藏，直至店家關門、凌晨3時許工作人員補貨完畢後，才跑進展示區內走動，影片還包含裸體假裝使用馬桶、沖澡等過程，影片截至今天中午11時仍未下架。

警方表示，IKEA新莊店王姓經理知情後，昨天前往警局報案，警方已通知李堉睿到案說明。

李堉睿約下午3時警訊後步出警局，在媒體緊緊包圍下低調不多言，隨後前往捷運站離去。

全案警方依妨害風化、侵入建築物等罪受理，將依法函送法辦。（編輯：方沛清）1081101

藝人李興文的兒子李堉睿10月28日晚間挑戰在打烊後的IKEA過夜，並錄影上傳影片，內容包含全裸假裝洗澡。（翻攝自李堉睿影片） 中央社記者葉臻傳真 108年11月1日