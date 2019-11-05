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男騎車翹孤輪飆彰化139縣道 公共危險罪送辦

最新更新：2019/11/05 18:41
蔡姓男子日前騎機車「翹孤輪」狂飆縣道139線，彰化警方5日指出，全案依涉犯公共危險罪移送檢方偵辦，涉交通違規部分最高可罰新台幣2萬4000元。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年11月5日
蔡姓男子日前騎機車「翹孤輪」狂飆縣道139線，彰化警方5日指出，全案依涉犯公共危險罪移送檢方偵辦，涉交通違規部分最高可罰新台幣2萬4000元。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年11月5日

（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）蔡姓男子騎機車「翹孤輪」狂飆縣道139線，囂張行為引起彰化警方重視，蔡男到案後，全案依涉犯公共危險罪移送檢方偵辦，遭舉發交通違規部分，最高可罰新台幣2萬4000元。

縣道139線彰化路段是許多跑車族、重機族「跑山」勝地，蔡男日前騎一輛黃色改裝機車以「翹孤輪」單輪行駛方式狂飆139線，一旁還有友人拍照錄影，對向車道汽車駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路社團引發公憤，警方也著手追查駕駛人身分。

彰化縣警察局彰化分局今天表示，經調閱監視器畫面過濾比對，確認20多歲蔡姓車主涉重嫌，蔡男到案坦承在縣道139線19.4公里處以翹孤輪方式駕車，並供稱只是覺得好玩。警方依涉犯刑法公共危險罪移送彰化地檢署偵辦，涉交通違規部分最高可罰2萬4000元。

彰化分局指出，為降低縣道139線交通事故，9月起假日除原規劃測速勤務，也在事故熱點編排路檢加強執法密度，至今舉發無照駕駛76件、查處189件疑似違規改裝，車主需回監理站重新驗車，10月取締違規超速145件。

警方強調，縣道139線上下坡度陡及彎道多，呼籲駕駛人減速慢行，更不可危險駕駛、競速，為維護交通安全順暢，除持續不定時、不定點結合環保局、監理站聯合稽查取締，對於無照駕駛、車輛違規改裝、觸犯公共危險罪駕駛人，一定舉發並移送偵辦。（編輯：洪學廣）1081105

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