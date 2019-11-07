瑞芳員警助尋回手機 櫻花妹激動落淚

日籍女子杉浦（左3）日前到新北平溪旅遊，將手機遺落在計程車上，經瑞芳派出所員警協助順利找回，杉浦與同行友人都直呼「台灣警察真是熱心、親切」。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月7日

（中央社記者王朝鈺新北市日7電）日本籍女子杉浦日前和友人前往新北市平溪旅遊，不慎將手機遺留在計程車上，瑞芳派出所員警鍥而不捨終於為杉浦找回手機，杉浦見員警如此熱心，激動掉下眼淚。

警方今天表示，日籍女子杉浦和3名友人因看到報章雜誌介紹平溪天燈，特別來台自由行要來感受天燈魅力。一行人4日下午搭乘火車到瑞芳火車站前轉搭計程車前往平溪，杉浦下車後，發現手機遺失在計程車上。

由於手機沒有網路無法即時追蹤定位，她也未記住計程車司機名字及車牌號碼，一行人立即從平溪再叫計程車折返瑞芳，計程車司機發現這群日本旅客神情緊張，於是將她們載到瑞芳派出所請求協助。

經瑞芳派出所警員廖冠綸、吳其憲與杉浦簡單溝通後，員警除立刻聯繫計程車隊外，並到排班處尋找這輛計程車，經由同行相互聯繫終於找到這名司機，但司機卻表示車上未看到旅客遺失的手機，加上又載過其他人，不確定是否有被撿走。

員警仍不放棄請司機將計程車開到派出所，經過地毯式搜尋，終於從後座椅墊夾縫內找到手機，杉浦見員警如此熱心，忍不住激動掉下眼淚，同行友人則開心地大聲歡呼，直呼「台灣警察真是熱心、親切」。（編輯：李錫璋）1081107