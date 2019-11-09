男子二手菸飄進鄰居家 法院判賠1萬元

（中央社記者蕭博文台北9日電）李姓女子不滿同樓層的仝姓男子在陽台抽菸導致家中飄進二手菸，求償10萬元。士院勘驗李女蒐證影片，認定李女主張屬實，以仝男侵害李女居住安寧，判決賠償1萬元。全案可上訴。

依據士林地方法院判決書記載，家住台北市的李姓女子向法院主張，同樓層的仝姓男子長期在陽台抽菸，煙味侵入她的住處，讓她暴露於二手菸環境，嚴重影響健康權及居住安寧，求償新台幣10萬元。

仝姓男子則抗辯，李女未證明身體有受何損害，即使煙味飄進李女住處，也難以認定侵害李女居住安寧達情節重大程度。

承審法官勘驗李女提供的多段蒐證影片，發現仝姓男子確實於住處陽台抽菸，而兩戶陽台相距不遠，且陽台上方只有格柵，煙味飄散後得以從格柵處侵入李女住處。

判決指出，二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，已被聯合國世界衛生組織列為頭號的致癌物質，況且仝男自陳家裡有小孩，從不在住處內抽菸，顯見仝男也知道二手菸可對人體造成危害。

此外，李姓女子去年10月起懷有身孕，法官認為仝姓男子的二手菸侵入李女房屋，已超過一般人可以容忍的範圍，李女主張居住安寧受到仝男侵害，於法有據。

法官衡酌兩造身分、地位及經濟狀況，及仝男加害情形與造成的影響、李女痛苦程度等一切情狀，日前判仝男賠償慰撫金1萬元。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081109